Medtronic veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 831.84 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Medtronic ein EPS von 371.41 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Medtronic im vergangenen Quartal 14’162.50 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Medtronic 12’441.96 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch