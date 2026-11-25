Medtronic hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Medtronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.07 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.50 Prozent auf 9.36 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch