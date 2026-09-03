Medtronic: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Medtronic hat am 01.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 412.01 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Medtronic ein EPS von 243.03 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14’103.81 Milliarden ARS – ein Plus von 37.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Medtronic 10’294.72 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch