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19.11.2026 18:00:59
Medtech ist zurück.
Nach einer Stabilisierung im 3. Quartal hat sich die Aktienperformance des Medtech-Sektors im 4. Quartal deutlich beschleunigt. Vielen Investoren ist diese positive Performance-Entwicklung noch gar nicht bewusst. Denn obwohl der […]
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