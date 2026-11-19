Nach einer Stabilisierung im 3. Quartal hat sich die Aktienperformance des Medtech-Sektors im 4. Quartal deutlich beschleunigt. Vielen Investoren ist diese positive Performance-Entwicklung noch gar nicht bewusst. Denn obwohl der […]

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