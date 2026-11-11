MedTech Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MedTech Acquisition veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

MedTech Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.960 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.32 Prozent auf 12.9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch