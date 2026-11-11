MedTech Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MedTech Acquisition A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MedTech Acquisition A -0.960 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 12.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch