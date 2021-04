MedSkin Solutions Dr Suwelack AG lance deux nouveaux produits MatriDerm®

MedSkin Solutions Dr Suwelack AG élargit sa gamme MatriDerm® avec le lancement de MatriDerm® Flex Dermal Matrix et MatriDerm® Fenestrated Dermal Matrix

HAMBOURG, Allemagne, 15 avril 2021 /PRNewswire/ -- MatriDerm® est une matrice dermique acellulaire tridimensionnelle à usage unique composée de fibres de collagène et d'élastine bovins. MatriDerm® est indiqué pour la prise en charge des plaies simples et graves. Cette technologie est étayée par plus de 170 articles évalués par des pairs publiés et est vendue dans le monde entier. Elle a déjà traité plus de 300 000 patients dans le monde.

Les deux nouveaux produits, qui viennent s'ajouter à la gamme MatriDerm®, offrent aux chirurgiens une plus grande souplesse dans le traitement des plaies complexes lorsqu'il s'agit de procédures chirurgicales en une ou deux étapes utilisant une greffe de peau d'épaisseur variable.

Conçus en collaboration avec des chirurgiens plasticiens et traumatologues, les deux nouveaux produits sont disponibles en quatre tailles et trois épaisseurs différentes (1 mm, 2 mm et 3 mm). Les principales caractéristiques comprennent également :

Résistance à la traction plus élevée des produits de 3 mm

200 % de collagène en plus dans les produits de 3 mm par rapport à ceux de 1 mm

Plus facile à manipuler et à appliquer

Structure flexible et conformable de la matrice dermique MatriDerm ® Flex

Flex La matrice dermique fenêtrée MatriDerm® est conçue pour les plaies très exsudatives, ce qui permet à l'exsudat de la plaie de traverser facilement le gabarit

« Depuis que nous avons lancé la matrice dermique MatriDerm® en 2005, nous avons construit un solide réseau de KOL internationaux issus de différentes spécialités. Nous écoutons leurs besoins et discutons des caractéristiques des produits qui peuvent améliorer le traitement des plaies et donc le résultat esthétique. Les deux nouveaux produits sont basés sur les retours que nous avons reçus du marché », a déclaré Diana Ferro, présidente et PDG de MedSkin Solutions Dr Suwelack AG.

Notre objectif est d'optimiser les résultats en conjonction avec les compétences des chirurgiens pour leurs patients. Ces deux nouveaux produits apporteront de nombreux avantages aux chirurgiens et à leurs patients dans le traitement de la reconstruction de plaies chirurgicales complexes », a commenté Jason Gugliuzza, vice-président MedCare Solutions de MedSkin Solutions Dr Suwelack AG.

À PROPOS :

MedSkin Solutions Dr Suwelack, basé en Allemagne, est un expert en solutions biotechnologiques pour la régénération des tissus et la santé de la peau. Notre compétence technologique essentielle est notre méthode brevetée Advanced CryoSafe® qui nous permet de maintenir et d'affiner la réponse des matériaux bioactifs. Nos solutions scientifiques créent des traitements efficaces et faciles à utiliser qui apportent une valeur ajoutée et servent aussi bien les patients que les médecins. Pour nos clients, nous développons les solutions les plus efficaces, les plus ciblées et les plus rentables en matière de médecine régénérative, de soins avancés des plaies et de soins de la peau.

Remarque : Les deux produits, MatriDerm® Flex Dermal Matrix et MatriDerm® Fenestrated Dermal Matrix, ont reçu la certification CE et seront commercialisés au cours du second semestre 2021.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1486064/MatriDerm_Product_Portfolio_Expansion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1486065/Medskin_Solutions_Logo.jpg