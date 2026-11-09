Meds Apotek Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Meds Apotek Registered hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.26 SEK gegenüber -0.330 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 233.9 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 248.6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch