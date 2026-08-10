Medrx: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Medrx hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5.25 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3.780 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 6.0 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch