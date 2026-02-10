Medpace Holdings Aktie 33038552 / US58506Q1094
10.02.2026 03:57:56
Medpace Holdings, Inc. Q4 Income Advances, Beats Estimates
(RTTNews) - Medpace Holdings, Inc. (MEDP) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $135.13 million, or $4.67 per share. This compares with $117.02 million, or $3.67 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $4.23 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 32.0% to $708.45 million from $536.59 million last year.
Medpace Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $135.13 Mln. vs. $117.02 Mln. last year. -EPS: $4.67 vs. $3.67 last year. -Revenue: $708.45 Mln vs. $536.59 Mln last year.
FY26 EPS Guidance: $16.68 - $17.50
FY26 Revenue Guidance: $2.755 Bln - $2.855 Bln.
