Medline A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Medline A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.420 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.89 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.69 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch