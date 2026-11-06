Medline A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Medline A lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.400 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Medline A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7.12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch