Medix hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Medix hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.36 JPY. Im letzten Jahr hatte Medix einen Gewinn von 6.66 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Medix mit einem Umsatz von insgesamt 1.16 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 961.3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 21.02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch