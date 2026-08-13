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13.08.2026 06:37:00
MEDIUS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MEDIUS liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MEDIUS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -15.21 JPY. Ein Jahr zuvor waren 0.190 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 74.66 Milliarden JPY gegenüber 69.18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 42.45 JPY. Im Vorjahr hatte MEDIUS 61.91 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.73 Prozent auf 302.34 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 288.69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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