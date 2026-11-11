MEDIUS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MEDIUS gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 10.14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 76.27 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72.17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch