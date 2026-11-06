Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.17 SAR. Im Vorjahresquartal hatte Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance ebenfalls ein EPS von 0.170 SAR je Aktie vermeldet.

Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.50 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.04 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch