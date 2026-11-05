MediRatt AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MediRatt AB hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 SEK gegenüber -0.010 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 60.91 Prozent auf 1.8 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch