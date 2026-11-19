MEDIPOST stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

MEDIPOST hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 924.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -536.000 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat MEDIPOST 19.20 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.69 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch