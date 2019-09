MediPharm Labs und TerrAscend schliessen grossen Handelsmarken-Liefervertrag über Konzentrate mit einem potenziellen Wert von bis zu 192 Millionen US-Dollar

MediPharm Labs liefert TerrAscend grosse Mengen an hochwertigem CBD- und THC-Destillat

Mehrjähriger Liefervertrag zur Unterstützung der Einführung kanadischer Cannabis 2.0-Derivate durch TerrAscend

TORONTO, Sept. 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) ("MediPharm Labs" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für spezialisierte, forschungsorientierte Cannabisextraktion und Cannabinoidisolierung, gibt bekannt, dass es einen mehrjährigen Liefervertrag mit TerrAscend Canada Inc. abgeschlossen hat, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der TerrAscend Corp. (CSE: TER; OTCQX: TRSSF) ("TerrAscend") MediPharm Labs wird TerrAscend ab September 2019 über 24 Monate mit rund 27 Millionen US-Dollar an hochwertigem Handelsmarken-Cannabis-Destillat und, vorbehaltlich bestimmter Verlängerungs- und Kaufoptionen, über 36 Monate bis September 2022 potenziell bis zu 192 Millionen US-Dollar beliefern. Im Zusammenhang mit der Legalisierung von Canadian Cannabis 2.0, mit geänderten Regelungen, die am 17. Oktober 2019 in Kraft treten, wird TerrAscend dieses Angebot nutzen, um die Produktion und Einführung seines aufregenden Portfolios an Markenprodukten in Kanada im Herbst dieses Jahres zu unterstützen.

"Während sich Kanada auf die nächste Phase der Legalisierung vorbereitet, freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Unternehmen wie TerrAscend, das sich auf die Entwicklung neuer und innovativer Produktformulierungen und Marken konzentriert, die das Kundenerlebnis verbessern", sagte Patrick McCutcheon, Chief Executive Officer, MediPharm Labs. "Zusätzlich zu unserer Expertise in der Herstellung von hochwertigem Destillat und unserer Fähigkeit, eine stabile Versorgung zu gewährleisten, freuen wir uns, das Potenzial globaler und US-amerikanischer Wachstumschancen mit TerrAscend im Hinblick auf unsere endgültige EuGMP-Zertifizierung zu erkunden."

Michael Nashat, Chief Executive Officer von TerrAscend, sagte: "Diese Vereinbarung ermöglicht TerrAscend den Zugang zu hochwertigem Extraktmaterial, das wir in einer Reihe von Premiumprodukten für Kanada und internationale Märkte einsetzen wollen. Die Partnerschaft mit einem führenden Unternehmen wie MediPharm Labs stellt sicher, dass wir in der Lage sind, die sich ändernden Produktanforderungen unserer Patienten und Verbraucher auch weiterhin zu erfüllen."

Liefervertrag für die Bereitstellung von grossen Mengen Harz

Gemäss den Bedingungen des Liefervertrags für die Bereitstellung von grossen Mengen Harz (der "Liefervertrag") vom 24. September 2019 wird TerrAscend über den Zeitraum von 24 Monaten mindestens ca. 27 Millionen US-Dollar Cannabiskonzentrat von MediPharm Labs Inc. ("MediPharm"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MediPharm Labs, beziehen. TerrAscend wird die Option haben, im gleichen Zeitraum bis zu 105 Millionen US-Dollar zusätzliches Cannabiskonzentrat zu kaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit eines solchen Angebots von MediPharm. Die Vereinbarung sieht eine Option für eine 12-monatige gegenseitige Verlängerung vor, bei der TerrAscend im Falle einer Verlängerung zusätzlich mindestens etwa 10 Millionen US-Dollar erwerben würde und das Recht hätte, ein erstes Angebot zum Kauf weiterer etwa 51 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum zu unterbreiten, vorbehaltlich der Verfügbarkeit einer solchen Lieferung von MediPharm, wodurch sich der Gesamtwert der Vereinbarung bis Ende September 2022 auf über 192 Millionen US-Dollar beläuft.

Über TerrAscend

TerrAscend bietet hochwertige Produkte, Marken und Dienstleistungen für den globalen Cannabinoidmarkt an. Als erster nordamerikanischer Betreiber (NAO), der sowohl in Kanada als auch in den USA tätig ist, ist das Unternehmen auf dem medizinischen Markt sowie dem Markt für die legale Nutzung durch Erwachsene in ganz Kanada und in mehreren US-Bundesstaaten tätig, in denen Cannabis für die therapeutische Anwendung oder die Nutzung durch Erwachsene zugelassen wurde. TerrAscend ist das erste und einzige Cannabisunternehmen mit Verkäufen in den USA, Kanada und Europa, da es für seine Produktionsstätte in Mississauga, Ontario, EU-GMP-zertifiziert wurde. TerrAscend betreibt eine Reihe von synergetischen Geschäften, darunter The Apothecarium, eine preisgekrönte Cannabis-Apotheke mit mehreren Einzelhandelsstandorten in Kalifornien und Nevada; Arise Bioscience Inc., ein Hersteller und Vertreiber von Hanfprodukten; Ilera Healthcare, Pennsylvanias führender medizinischer Marihuanakultivator, -verarbeiter und -ausgeber; Ascendant Laboratories Inc, ein Biotechnologie- und Lizenzunternehmen, das sich der kontinuierlichen Verbesserung von cannabinoidexprimierenden Pflanzen verschrieben hat; Solace RX Inc., ein vorgeschlagenes Drug Preparation Premises (DPP), das sich auf die Entwicklung neuartiger Formulierungen und Darreichungsformen konzentriert; und Valhalla Confections, ein Hersteller von hochwertigen cannabis-infundierten Lebensmitteln. Darüber hinaus wurde TerrAscend vom Bundesstaat New Jersey als einer von sechs Antragstellern für eine vertikal integrierte medizinische Cannabisoperation ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter www.terrascend.com .

Über MediPharm Labs

MediPharm Labs wurde 2015 gegründet und ist auf die Herstellung von gereinigtem, pharmazeutisch ähnlichem Cannabisöl und Konzentraten sowie fortschrittlichen Derivaten spezialisiert, wobei eine von Good Manufacturing Practices entwickelte Anlage und Reinräume nach ISO-Standard verwendet werden. MediPharm Labs hat in ein erfahrenes, forschungsorientiertes Team, modernste Technologie, nachgelagerte Reinigungsmethoden und speziell errichtete Anlagen mit fünf primären Extraktionslinien mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 300.000 kg investiert, um seinen Kunden reine, sichere und präzise dosierte Cannabisprodukte zu liefern. Über ihre Grosshandels-, Weissprodukt- und Mautplattformen formulieren, verarbeiten, verpacken und vertreiben sie Cannabisextrakte und fortschrittliche Produkte auf Cannabinoidbasis für den nationalen und internationalen Markt. Als weltweit führendes Unternehmen hat das Unternehmen im Juni 2019 auch seinen ersten kommerziellen Export nach Australien abgeschlossen und nähert sich der Fertigstellung seiner für 2019 erwarteten australischen Extraktionsanlage mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 75.000 kg.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Laura Lepore, VP, Investor Relations

Telefon: 705-719-7425 - Durchwahl: 216

E-Mail: investors@medipharmlabs.com

Website: www.medipharmlabs.com

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSWEISENDER INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "nimmt an" oder "nimmt nichtan", "plant", "budgetiert", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Sätze oder die Feststellung, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "kann" oder "könnte", "würde" oder "wird" durchgeführt werden oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich die zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem auf die Bereitstellung einer stabilen Versorgung, die Erkundung des Potenzials globaler und US-amerikanischer Wachstumschancen mit TerrAscend, die Vorbereitung der endgültigen EuGMP-Zertifizierung, die Fertigstellung der australischen Einrichtung von MediPharm Labs und deren Zeitpunkt sowie die erwartete Verarbeitungskapazität der australischen Einrichtung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Unfähigkeit von MediPharm Labs, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; die Verzögerung oder Nicht-Erhalt von behördlichen Genehmigungen; und andere Faktoren, die in den Einreichungen von MediPharm Labs diskutiert werden und auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com einzusehen sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermässig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt MediPharm Labs keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern.