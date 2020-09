MediPharm Labs steigt in den wachsenden lateinamerikanischen Markt für medizinisches Cannabis ein und schliesst einen Liefervertrag mit Cann Farm Peru ab

BARRIE, Ontario, Sept. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) ("MediPharm Labs" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen für spezialisierte, forschungsbasierte Cannabisextraktion und -destillation und für Cannabisderivate in pharmazeutischer Qualität, gab heute bekannt, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft MediPharm Labs Inc. formuliertes Premium-Cannabisöl an Cann Farm Peru S.A.C. liefern wird. Der Produzent und Distributor mit Sitz in Lima bedient den peruanischen und andere Märkte in Lateinamerika.



Dies ist der erste Vertragsabschluss dieser Art von MediPharm Labs in Lateinamerika und das jüngste Beispiel für die Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie des Unternehmens. Im Rahmen dieser Strategie hat das Unternehmen seine adressierbaren Märkte in den Bereichen medizinische Nutzung, Wellness und Gebrauch durch Erwachsene auf Teile des Asien-Pazifikraums, Europas und jetzt auch Lateinamerika ausgedehnt.

MediPharm Labs positioniert sich weltweit auf den Cannabismärkten für medizinische Nutzung, Wellness und Gebrauch durch Erwachsene und fasst nun auch in den lateinamerikanischen Ländern Fuss. Mit einer Gesamtbevölkerung von etwa 580 Millionen Menschen – und dem Start seiner Geschäftstätigkeit in Peru, dem fünftgrössten Land – spielt Lateinamerika eine zentrale Rolle im Geschäftsplan des Unternehmens. Peru hat als Vorreiter unter den lateinamerikanischen Ländern einen rechtlichen Rahmen für die Produktion, den Import und den Verkauf von Cannabis für die medizinische Verwendung geschaffen. Daher verzeichnet der peruanische Markt ein schnelles Wachstum und bietet das Potenzial für die Zulassung zahlreicher verschiedener cannabisbasierter Produkte. Auf der Grundlage einer Reihe von Preis-, Konsum- und Patientendaten prognostiziert der LATAM Cannabis Report™ von Prohibition Partners(1), dass der lateinamerikanische Cannabismarkt bis zum Jahr 2028 voraussichtlich 12 Milliarden US-Dollar übersteigen wird, was den globalen Cannabisunternehmen ein enormes Wachstumspotenzial bietet.

"Peru gehört zu den wichtigsten Märkten für medizinisches Cannabis der Welt und Cann Farm besitzt als eines von wenigen Cannabisunternehmen sowohl eine Droguería-Lizenz als auch eine Importlizenz für Cannabis, sodass dieser Vertrag für MediPharm Labs von herausragendem strategischen Wert ist", so Pat McCutcheon, CEO, MediPharm Labs. "Im Rahmen unserer globalen Ambitionen ist es für uns von entscheidender Bedeutung, mit Unternehmen wie Cann Farm zusammenzuarbeiten, die ihre lokalen Märkte genau kennen, sich mit grossem Engagement für die Bedürfnisse der Patienten einsetzen, kontinuierlich den wissenschaftlichen Fortschritt unterstützen und einen soliden Plan für die regionale Expansion haben. Wir versprechen uns viel von dieser Zusammenarbeit."

Im Rahmen des einjährigen, verlängerbaren Vertrags wird MediPharm Labs Inc. eine Vielzahl von Cannabiskonzentrat-Formulierungen liefern, mit der Option für gebrauchsfertige Produkte. Der Vertrieb der Produkte erfolgt über Apotheken in Peru. Cann Farm holt im Gegenzug alle für die Einfuhr erforderlichen peruanischen Registrierungen, Genehmigungen und Zulassungen ein. MediPharm Labs wird Cann Farm künftig möglicherweise auch bei Vermarktungstätigkeiten unterstützen. MediPharm Labs plant den Beginn der Auslieferung im 4. Quartal 2020, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung durch die zuständigen Gesundheitsbehörden.

"Cann Farm ist aus unserer Verpflichtung gegenüber den Patienten entstanden, die Nachfrage nach zuverlässigen Produkten von gleich bleibend hoher Qualität und bewährter Produktintegrität zu decken. Daher wählen wir unsere Partner sehr sorgfältig aus", so Andres Vazquez Vargas, Executive President, Cann Farm Peru. "MediPharm Labs hat uns vor allem durch seinen Fokus auf die medizinischen Märkte und seine Selbstverpflichtung bezüglich unserer Produktionsstandards beeindruckt, was die GMP-Zertifizierung, der Goldstandard in der Pharmaproduktion, verdeutlicht. Eine GMP-Zertifizierung in der Cannabis-Lieferkette ist aufgrund des sehr komplexen und strengen Qualifikationsverfahren selten. Dies gibt uns die Gewissheit, dass das Unternehmen in der Lage ist, unsere Anforderungen nicht nur kontinuierlich, sondern konsequent zu erfüllen."

Über den peruanischen Markt

Peru verabschiedete im Oktober 2017 das Gesetz 30681 mit dem Ziel, den Zugang zu medizinischem Cannabis zu ermöglichen. Der peruanische Markt für medizinisches Cannabis ist bisher zu 100 % von Importen abhängig. Das Gesetz erlaubt ausdrücklich die inländische Produktion, den Import und die Vermarktung von Cannabis für medizinische und wissenschaftliche Zwecke und schreibt die Einrichtung einer Reihe von Registern innerhalb des Gesundheitsministeriums vor. Nur zertifizierte pharmazeutische Labors können eine Lizenz für die inländische Produktion beantragen und Einzelhandelsverkäufe sind nur über lizenzierte Apotheken möglich. Seit Mitte 2020 werden jedoch keine Produktionslizenzen mehr erteilt.(2) Es sind ärztliche Verschreibungen erforderlich und Cannabis kann für mehrere Krankheiten verschrieben werden.

Über Cann Farm Peru S.A.C.

Cann Farm hat sich dem Anbau und der Verarbeitung von Heilpflanzen gemäss den höchsten Qualitätsstandards verschrieben und entwickelt daraus ein breites Portfolio innovativer Produkte für die Gesundheit und das Wohlbefinden der internationalen Gemeinschaft. Neben dem Import und der Vermarktung von Produkten aus Cannabis und anderen Pflanzen für die medizinische Nutzung sowie dem Anbau und der Verarbeitung von Heilpflanzen für den peruanischen Markt und für den Export investiert Cann Farm in wissenschaftliche Forschungsprojekte zu Themen im Zusammenhang mit der Anwendung von Heilpflanzen für die Gesundheit sowie in agronomische Fragen zur Optimierung ihrer Produktion.

Über MediPharm Labs

MediPharm Labs wurde im Jahr 2015 gegründet und ist auf die Herstellung von gereinigtem Cannabisöl und -konzentraten mit pharmazeutischer Qualität sowie hochentwickelten Derivaten spezialisiert. Dabei kommt eine nach den Grundsätzen guter Herstellungspraktiken (Good Manufacturing Practices, GMP) zertifizierte Anlage mit Reinräumen nach ISO-Norm zum Einsatz. MediPharm Labs hat in ein kompetentes, forschungsorientiertes Team, modernste Technologie, nachgeschaltete Reinigungsmethoden und in zweckbestimmte Anlagen mit fünf primären Extraktionslinien investiert, um seinen Kunden reine, zuverlässige und genau dosierte Cannabisprodukte zu liefern. Über seine Grosshandels- und White-Label-Plattformen formuliert, entwickelt (auch durch sensorische Tests) verarbeitet, verpackt und vertreibt das Unternehmen Cannabisextrakte und moderne Produkte auf Cannabinoidbasis auf nationalen und internationalen Märkten. Als weltweit führendes Unternehmen hat MediPharm Labs kommerzielle Exporte nach Australien durchgeführt und hat die volle gewerbliche Nutzung seiner australischen Extraktionsanlage aufgenommen. MediPharm Labs Australia wurde 2017 gegründet.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:

Laura Lepore, VP, Investor Relations and Communications

Telefon: 416-913-7425 ext. 1525

E-Mail: investors@medipharmlabs.com

Website: www.medipharmlabs.com

WICHTIGER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Unternehmensleistung beinhalten (häufig, jedoch nicht immer unter Verwendung von Begriffen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "geht davon voraus" oder "geht nicht davon aus", "plant", "Etat", geplant", "sagt vorher", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Begriffe und Formulierungen oder Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "möglicherweise könnten" oder "werden") sind keine Aussagen in Bezug auf historische Tatsachen und sind zukunftsgerichtete Aussagen. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf die erfolgreiche Umsetzung des Vertrags und die planmässige Lieferung der Produkte im Rahmen dieses Vertrags, Prognosen bezüglich des Wachstums des peruanischen Marktes und die künftige Unterstützung von Cann Farm bei Vermarktungstätigkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie als angemessen angesehen werden, bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen und Ereignissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten, Probleme von MediPharm Labs, eine angemessene Finanzierung zu erhalten, eine Verzögerung bei oder den Nichterhalt behördlicher Genehmigungen, und andere Faktoren, die in den eingereichten Unterlagen von MediPharm Labs erörtert werden und auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com verfügbar sind. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht über Gebühr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt MediPharm Labs keinerlei Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf Cann Farm wurden von Cann Farm zur Aufnahme in diese Pressemitteilung zur Verfügung gestellt.