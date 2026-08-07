MEDIPAL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MEDIPAL hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

MEDIPAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 66.67 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 46.17 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 945.16 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 989.50 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch