MEDIPAL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MEDIPAL hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.320 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.02 Prozent auf 6.21 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch