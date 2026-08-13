Medios: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Medios hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 EUR gegenüber 0.250 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 507.1 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 547.3 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch