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31.10.2026 18:00:38
Medios-Aktie: Experten empfehlen Medios im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der Medios-Aktie veröffentlicht.
3 Experten raten die Medios-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,00 EUR für die Medios-Aktie, was einem Anstieg von 9,42 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 10,58 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,00 EUR
|107,94
|29.10.2026
|Deutsche Bank AG
|16,00 EUR
|51,23
|23.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,00 EUR
|107,94
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Medios AG
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Analysen zu Medios AG
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|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
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|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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