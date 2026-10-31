Medios-Aktie: Experten empfehlen Medios im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der Medios-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die Medios-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,00 EUR für die Medios-Aktie, was einem Anstieg von 9,42 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 10,58 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 22,00 EUR 107,94 29.10.2026 Deutsche Bank AG 16,00 EUR 51,23 23.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 22,00 EUR 107,94 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net