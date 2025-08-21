Mediobanca-Aktionäre sagen "Nein" zu Übernahme von Banca Generali - Aktien in Rot

Die Mediobanca -Aktionäre lehnten das Vorhaben von Bankchef Alberto Nagel am Donnerstag ab, die börsennotierte Generali-Tochter Banca Generali zu kaufen.

Bei Mediobancas Hauptversammlung unterstützten nur 35 Prozent der Stimmen den Plan. Notwendig gewesen wären 50 Prozent plus eine Stimme.

Mit dem Zukauf wollte Nagel eine drohende Übernahme von Mediobanca durch die einstige Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena verhindern.

Doch die grössten Aktionäre von Mediobanca setzten sich durch: der milliardenschwere Tycoon Francesco Gaetano Caltagirone und die Familie Del Vecchio. Beide besitzen auch grosse Anteile an Monte Paschi und Generali. Mediobanca hatte den Termin der Versammlung zweimal geändert, um die Unterstützung der Aktionäre zu gewinnen - letztlich vergeblich.

An der italienischen börse verlieren die Mediobanca-Aktien am Donnerstag zeitweise 0,28 Prozent auf 21,22 Euro, während Papiere der Banca Generali um 2,31 Prozent auf 49,82 Euro fallen. Auch Anteilsscheine der Banca Monte dei Paschi di Siena geben nach und fallen zeitweise um 1,16 Prozent auf 8,125 Euro.

