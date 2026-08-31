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31.08.2026 06:37:00
MediNice Spolka Akcyjna Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MediNice Spolka Akcyjna Bearer hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.28 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MediNice Spolka Akcyjna Bearer ein Ergebnis je Aktie von -0.200 PLN vermeldet.
Redaktion finanzen.ch
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