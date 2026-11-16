MEDINET legte Quartalsergebnis vor

MEDINET hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.950 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat MEDINET mit einem Umsatz von insgesamt 211.8 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 237.6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 10.82 Prozent verringert.

MEDINET vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 5.090 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5.150 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 821.73 Millionen JPY, während im Vorjahr 810.29 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch