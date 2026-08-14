MEDINET: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MEDINET veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.530 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 195.8 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch