Medifast stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Medifast hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27.64 Prozent auf 76.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 105.6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch