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18.11.2026 07:30:04
Medienmitteilung: Sensirion-Liquid-Flow-Sensoren ab sofort weltweit als Downmount-Version verfügbar
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Sensirion Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Sensirion-Liquid-Flow-Sensoren ab sofort weltweit als Downmount-Version verfügbar
Die Flüssigkeitsdurchflusssensoren SLF3S-0600D und SLF3S-1300D verfügen ab sofort über ein Downmount-Design für den direkten Einbau in Fluidikverteiler ohne Schläuche oder Fittings. Das vereinfacht die Montage und senkt die Kosten. Die Sensoren liefern präzise Durchflussmessungen bei niedrigen Durchflussraten mit bidirektionalen Messbereichen von bis zu 2 ml/min bzw. 40 ml/min. Damit sind sie ideal für anspruchsvolle mikrofluidische Anwendungen und die OEM-Integration in Analyse-, Diagnose- und Industrieanlagen, die kompakte, zuverlässige und kostengünstige Fluidiksysteme erfordern.
SLF3S-0600D und SLF3S-1300D sind die Downmount-Varianten der erfolgreichen SLF3x-Serie, die für den direkten Einbau in Fluidikverteiler konzipiert ist. Die neue Konfiguration macht die Montage einfacher und senkt die Kosten, da Schläuche und Fittings wegfallen. Beide Sensoren kommen mit der gleichen Kommunikationsschnittstelle und Performance der SLF3x-Standardvarianten, inklusive weitem Messbereich und Reaktionszeiten in Millisekunden.
Die SLF3x-Serie ist die nächste Generation der Flüssigkeitsdurchflusssensoren von Sensirion. Mit dem SLF3x kombiniert Sensirion die 20-jährige Erfolgsgeschichte im Bereich Sensoren für niedrige und niedrigste Durchflussraten mit einem überarbeiteten mechanischen Design und setzt bei gleichbleibender Funktionalität neue Massstäbe in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Sensoren bieten ein Höchstmass an Performance, Stabilität und langfristiger Zuverlässigkeit und ermöglichen die Überwachung des gesamten Systembetriebs sowie die Erkennung häufiger Fehlermodi für diverse Anwendungsbereiche, darunter Diagnostik, Analytik und Life Sciences.
Die Flüssigkeitsdurchflusssensoren der SLF3x-Serie basieren auf der bewährten CMOSens®-Technologie von Sensirion. Das vereinfachte Design ermöglicht eine kosteneffiziente Integration, da es fluidische, elektrische und mechanische Verbindungen aufrechterhält. Der hindernisfreie Durchflusskanal ohne bewegliche Teile und mit inerten benetzten Materialien sorgt für eine herausragende chemische Widerstandsfähigkeit und Medienverträglichkeit.
„Unsere Downmount-Flüssigkeitsdurchflusssensoren ermöglichen eine neue Integrationsstufe für mikrofluidische Anlagen in den Bereichen Life Sciences, Analytik und Industrie. Durch die direkte Integration in Fluidikverteiler reduzieren sie Montageaufwand und Kosten und versprechen maximale Performance auch bei niedrigen Durchflussraten“, sagt der zuständige Produktmanager Diego Monserrat Lopez.
SLF3S-0600D und SLF3S-1300D sind ab sofort über das globale Netzwerk unserer Vertriebspartner erhältlich.
Weitere Informationen rund um SLF3S-0600D und SLF3S-1300D erhältst du auf unserer Website oder von einem Vertriebspartner in deiner Nähe.
Flüssigkeitsdurchflusssensor SLF3S-0600D: https://sensirion.com/de/produkte/katalog/SLF3S-0600D
Sensirion – Fachkompetenz für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sensirion Holding AG
|Laubisrütistrasse 50
|8712 Stäfa
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|Internet:
|www.sensirion.com
|ISIN:
|CH0406705126
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|A2JGBW
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
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|2429986
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2429986 18.11.2026 CET/CEST
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