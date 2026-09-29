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29.09.2026 07:30:04

Medienmitteilung: Sensirion auf Platz 3 der 100 innovativsten Unternehmen der Schweiz 2027

Sensirion
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Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung: Sensirion auf Platz 3 der 100 innovativsten Unternehmen der Schweiz 2027

29.09.2026 / 07:30 CET/CEST

Medienmitteilung 

September 2026, Sensirion, 8712 Stäfa, Schweiz

 

Sensirion auf Platz 3 der 100 innovativsten Unternehmen der Schweiz 2027

 

Innovation ist für Sensirion, den Experten für smarte Sensorlösungen, seit seiner Gründung Teil der Unternehmens-DNA. Dass dieser Anspruch gelebt wird, bestätigt nun das Ranking „Top 100 Innovative Unternehmen Schweiz 2027“: Sensirion erreicht den 3. Platz und zählt damit offiziell zu den innovativsten Unternehmen des Landes. Die Auszeichnung von Bilanz, PME und Statista basiert auf einer umfassenden Analyse von Innovationsleistung, Patentstärke und Innovationskultur. Mit der Top-3-Platzierung bestätigt Sensirion seine führende Rolle als Innovationspartner für Sensorlösungen weltweit.

 

Die Auszeichnung als drittinnovativstes Unternehmen der Schweiz unterstreicht Sensirions konsequenten Fokus auf Innovation und die kontinuierliche Entwicklung zukunftsweisender Sensorlösungen. Sensirion investiert gezielt in Forschung und Entwicklung, um Kunden weltweit mit präzisen und zuverlässigen Technologien für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Medizintechnik, Consumer Electronics und Automobilindustrie zu unterstützen.

 

Das Ranking Top Innovative Unternehmen Schweiz 2027 wird von Bilanz, PME und Statista erstellt und basiert auf einem mehrstufigen Bewertungsverfahren. In die Analyse fliessen die Einschätzungen der Mitarbeitenden, Bewertungen durch externe Innovationsexpertinnen und -experten sowie die Stärke des Patentportfolios der Unternehmen ein. Insgesamt wurden mehr als 5'000 Personen befragt und rund 20'000 Unternehmensbewertungen durchgeführt. Die Patentdaten werden von LexisNexis Intellectual Property Solutions bereitgestellt und anhand des Patent Asset Index bewertet, der sowohl die technologische Relevanz als auch die wirtschaftliche Bedeutung der Patente berücksichtigt.

 

Die Bewertung erfolgt anhand von drei gleich gewichteten Innovationsdimensionen: Produktinnovation, Prozessinnovation und Innovationskultur. Berücksichtigt werden dabei die Entwicklung neuer Produkte und Technologien, die kontinuierliche Verbesserung von Prozessen und digitalen Lösungen sowie ein Arbeitsumfeld, das Kreativität, Unternehmergeist und die Umsetzung neuer Ideen fördert.

 

Mit dem dritten Platz im Ranking gehört Sensirion zu den Unternehmen, die Innovation nicht nur durch technologische Spitzenleistungen vorantreiben, sondern diese auch nachhaltig in ihren Prozessen und ihrer Unternehmenskultur verankern. Dieses Ergebnis unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, durch kontinuierliche Innovation langfristigen Mehrwert für Kunden, Partner und die Gesellschaft zu schaffen.

 

Mehr Informationen zu den Top 100 innovativsten Unternehmen in der Schweiz:

https://www.bilanz.ch/unternehmen/rating/innovativste-schweizer-unternehmen-2027-logitech-und-sonova/zxpshhc

 

 

Sensirion– Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1’200 Mitarbeitende. Das Produktportfolio von Sensirion umfasst Umweltsensoren zur präzisen und zuverlässigen Messung von Feuchtigkeit und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Stickoxiden (NOx), Kohlendioxid (CO2), Formaldehyd sowie Feinstaub (PM2.5). Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gas- und Flüssigkeitsdurchflusssensoren, Differenzdrucksensoren sowie Sensoren zur Gasleckage-Erkennung an. Die Lösungen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf https://sensirion.com/.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Sensirion_Top100_InnovativsteUnternehmen_highresolution_PR

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sensirion Holding AG
Laubisrütistrasse 50
8712 Stäfa
Schweiz
Telefon: +41 44 306 40 00
Fax: +41 44 306 49 06
Internet: www.sensirion.com
ISIN: CH0406705126
Valorennummer: A2JGBW
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2406554

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406554  29.09.2026 CET/CEST

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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