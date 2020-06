Medienmitteilung | MCH Group | Art Basel in Basel

MCH Group sagt die Art Basel im September 2020 ab

Die MCH Group sieht sich angesichts der aktuellen globalen Rahmenbedingungen gezwungen, die Durchführung der auf den 17. bis 20. September 2020 verschobenen Art Basel in Basel und der Design Miami Basel abzusagen. Der Entscheid zur Absage der Art Basel ist nach ausführlichen Beratungen mit vielen Galeristen, Sammlern, Partnern und externen Experten der Art Basel getroffen worden. Ausschlaggebend dafür sind die grundsätzlichen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für alle Beteiligten, die finanziellen Risiken für Aussteller und Partner, die anhaltenden Behinderungen des internationalen Reiseverkehrs sowie die Tatsache, dass das regulatorische Umfeld von Grossveranstaltungen in der Schweiz noch nicht geregelt ist.

Marc Spiegler, Mitglied des Executive Board der MCH Group und Global Director der Art Basel, sagt: "Wir sind uns bewusst, dass unsere Galerien vor noch nie dagewesenen Schwierigkeiten und wirtschaftlichen Herausforderungen stehen. Wir hatten gehofft, die Erholung des Kunstmarktes mit einer erfolgreichen Messe im September unterstützen zu können. Leider sind dafür die Unsicherheiten, mit denen wir konfrontiert sind, nach wie vor zu gross. Wir werden unsere digitalen Plattformen weiterentwickeln und auch in Zukunft Kunstmessen von höchster Qualität anbieten, um als Partner unsere Galeristen und die globale Art-Community in der Revitalisierung des Kunstmarktes zu unterstützen."

Auch Bernd Stadlwieser, CEO der MCH Group, bedauert die notwendige Absage ausserordentlich: "Wir haben in den vergangenen Monaten die Entwicklung der COVID-19 Situation intensiv verfolgt und auf eine mögliche Durchführung der Art Basel und der Design Miami Basel im September intensiv hingearbeitet. Die aktuellen Rahmenbedingungen lassen diese angesichts der grossen Planungs- und Vorbereitungszeit für eine Veranstaltung von der Grösse, Internationalität und Qualität der Art Basel leider noch nicht zu. Unsere Teams fokussieren sich nun auf die digitalen Angebote rund um die Art Basel sowie auf die Durchführung der Art Basel in Miami Beach und der Design Miami im Dezember 2020."





Medienmitteilungen Online





Kontakte für die Medien

Art Basel

Dorothee Dines

+41 58 206 27 06

press@artbasel.com

www.artbasel.com



MCH Group / Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

www.mch-group.com





MCH Group / Art Basel

Die MCH Group mit Sitz in Basel/Schweiz ist ein führendes internationales Live-Marketing-Unternehmen. Ihre Geschäftstätigkeit umfasst die Organisation von rund 30 Messen, darunter die Art Basel in Basel, Miami Beach und Hong Kong, sowie den Betrieb der Messezentren in Basel und Zürich und umfassende Dienstleistungen im Bereich Experience Marketing.

www.mch-group.com

Die Art Basel wurde 1970 von Galeristen in Basel gegründet und veranstaltet heute in Basel, Miami Beach und Hong Kong die weltweit bedeutendsten Kunstmessen für moderne und zeitgenössische Kunst. Jede Messe ist einzigartig, was sich in den teilnehmenden Galerien, den präsentierten Kunstwerken und dem Inhalt der Begleitprogramme widerspiegelt, das in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen für jede Durchführung zusammengestellt wird.

www.artbasel.com