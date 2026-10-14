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Medienmitteilung: Leonteq lanciert neuen FX-Pricer auf ihrer digitalen Anlageplattform LYNQS



14.10.2026 / 07:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ LANCIERT NEUEN FX-PRICER AUF IHRER DIGITALEN ANLAGEPLATTFORM LYNQS



Zürich, 14. Oktober 2026

Leonteq hat einen neuen FX-Pricer auf ihrer digitalen Anlageplattform LYNQS lanciert. Damit können professionelle Anleger währungsbezogene strukturierte Produkte über eine breite Palette von Währungspaaren in einem vollständig digitalen Prozess strukturieren und vergleichen.

Der neue FX-Pricer baut auf den bestehenden FX-Funktionalitäten von LYNQS auf und bietet eine verbesserte Nutzererfahrung rund um währungsbezogene Anlageprodukte. Gleichzeitig schafft die Funktion die Grundlage für die Erweiterung der Produktfunktionalitäten der Plattform und diversifiziert Leonteqs digitales Angebot.

Mit dem FX Pricer erhalten Nutzer Zugang zu über 80 Währungspaaren sowie zu Spot-Referenzkursen in Echtzeit. Für jedes Währungspaar können Nutzer bis zu 60 illustrative Szenarien generieren – von konservativen bis hin zu offensiveren Annahmen – und die entsprechenden Produktlösungen vergleichen. Die Funktion ermöglicht schnelles Pricing und Ausführung direkt auf LYNQS.

LYNQS verbindet die Strukturierungsexpertise von Leonteq mit ihrer leistungsstarken Finanzprodukt-Plattform. Im Einklang mit dem Anspruch des Unternehmens, professionellen und institutionellen Anlegern eine umfassende Plattform für strukturierte Anlagelösungen zu bieten, plant Leonteq, ihr FX-Produktangebot weiter auszubauen. Dazu gehören die Erweiterung von FX-Pricing-Funktionalitäten unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten sowie der Ausbau der Cross-Asset-Pricing- und -Execution-Funktionalitäten auf LYNQS.

Lorenzo Leccesi, Head of Investment Solutions bei Leonteq: «Wir verzeichnen bei unseren Kunden eine deutlich steigende Nachfrage nach strukturierten FX-Produkten. Treiber sind ein zunehmend dynamisches makroökonomisches Umfeld und die damit verbundenen Chancen über verschiedene Währungen hinweg. Unser neuer FX-Pricer baut auf dieser Entwicklung auf und ermöglicht unseren Kunden einen schnelleren und effizienteren Zugang zu kurzfristigen FX-Anlagechancen sowie eine Optimierung der zeitadjustierten Rendite ihrer Portfolios. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau unseres digitalen Angebots, bei der Vertiefung unserer Beziehungen zu bestehenden Kunden und bei der Erschliessung einer breiteren Anlegerbasis mit innovativen und flexiblen FX-Lösungen.»

Weitere Informationen zu LYNQS, der digitalen Anlageplattform von Leonteq, finden Sie unter: www.leonteq.com/lynqs.



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Leonteq ist ein Schweizer Fintech -Unternehmen, das eine führende Technologieplattform und Anlagelösungen für den Markt strukturierter Produkte anbietet. Durch die Kombination eigenentwickelter Technologie mit Expertise im Cross-Asset Financial Engineering Bereich unterstützt Leonteq mehr als 1’000 Finanzintermediäre und institutionelle Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus strukturierter Anlagelösungen. Das Unternehmen unterliegt einem regulatorischen Rahmenwerk, das mit demjenigen FINMA-beaufsichtigter Banken vergleichbar ist. Leonteq agiert sowohl als Emittentin eigener Produkte als auch als Technologie- und Dienstleistungspartnerin für Finanzinstitute. Damit ermöglicht Leonteq Finanzinstituten die effiziente Emission, den Vertrieb und die Verwaltung strukturierter Anlagelösungen. Leonteq wurde 2007 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein Investment-Grade-Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit der höchsten ESG-Bewertung ausgezeichnet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

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