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Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

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17.09.2026 17:45:04

Medienmitteilung: Informationen zur Aktionärsstruktur von Leonteq

Leonteq
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Leonteq AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung: Informationen zur Aktionärsstruktur von Leonteq

17.09.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MEDIENMITTEILUNG | INFORMATIONEN ZUR AKTIONÄRSSTRUKTUR VON LEONTEQ

Zürich, 17. September 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Leonteq AG meldet heute, dass Rainer-Marc Frey seinen Anteil am Unternehmen auf 29.78% ausgebaut hat.

Leonteq wurde von H21 Macro Limited darüber informiert, dass sie heute 1'194’996 Leonteq-Aktien von Raiffeisen Schweiz erworben hat, was 6.46% der ausstehenden Aktien von Leonteq entspricht.

Somit hält Rainer-Marc Frey nun indirekt über H21 Macro Limited 5'508’253 Leonteq-Aktien (29.78%).

Wie in den organisatorischen Hinweisen zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. September 2026 dargelegt, sind die am 14. September 2026 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktien stimmberechtigt. Vom 15. September bis zum 21. September 2026 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen, die ein Stimmrecht an der ausserordentlichen Generalversammlung bewirken würden. Aktionäre, die ihre Aktien vor der ausserordentlichen Generalversammlung ganz oder teilweise verkaufen, sind in diesem Umfang nicht stimmberechtigt.

KONTAKT

Media Relations
+41 58 800 1844
media@leonteq.com

Investor Relations
+41 58 800 1855
investorrelations@leonteq.com


LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen, das eine führende Technologieplattform und Anlagelösungen für den Markt strukturierter Produkte anbietet. Durch die Kombination eigenentwickelter Technologie mit Expertise im Bereich von Cross-Asset Financial Engineering unterstützt Leonteq mehr als 1’000 Finanzintermediäre und institutionelle Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus strukturierter Anlagelösungen. Das Unternehmen unterliegt einem regulatorischen Rahmenwerk, das mit demjenigen FINMA-beaufsichtigter Banken vergleichbar ist. Leonteq agiert sowohl als Emittentin eigener Produkte als auch als Technologie- und Dienstleistungspartnerin für Finanzinstitute. Damit ermöglicht Leonteq Finanzinstituten die effiziente Emission, den Vertrieb und die Verwaltung strukturierter Anlagelösungen. Leonteq wurde 2007 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein Investment-Grade-Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit der höchsten ESG-Bewertung ausgezeichnet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

DISCLAIMER

This press release issued by Leonteq AG (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

2401056  17.09.2026 CET/CEST

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