Leonteq AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Informationen zur Aktionärsstruktur von Leonteq



17.08.2026 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG | INFORMATIONEN ZUR AKTIONÄRSSTRUKTUR VON LEONTEQ

Zürich, 17. August 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Leonteq AG meldet heute, dass der Verkauf des 22.7-prozentigen Anteils am Unternehmen durch Raiffeisen Schweiz an H21 Macro Limited und vier private Investoren abgeschlossen wurde.

Leonteq wurde von Rainer-Marc Frey, Freienbach, Schweiz, darüber informiert, dass er indirekt über H21 Macro Limited 4'313’340 Aktien hält, was 23.3% der ausstehenden Aktien von Leonteq entspricht. Raiffeisen hält nun 1’294’996 Aktien, was 7.0% der ausstehenden Aktien von Leonteq entspricht.

Leonteq wurde ferner von Rainer-Marc Frey und vier privaten Investoren darüber in Kenntnis gesetzt, dass die zur Durchführung der Transaktion gebildete Aktionärsgruppe nach deren Abschluss aufgelöst wurde.

Im Anschluss an den Abschluss dieser Transaktion wird am 21. September 2026 eine virtuelle ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Die Einladung einschliesslich der Traktanden wird in Kürze veröffentlicht.

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Leonteq ist ein Schweizer Fintech -Unternehmen, das eine führende Technologieplattform und Anlagelösungen für den Markt strukturierter Produkte anbietet. Durch die Kombination eigenentwickelter Technologie mit Expertise im Bereich von Cross-Asset Financial Engineering unterstützt Leonteq mehr als 1’000 Finanzintermediäre und institutionelle Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus strukturierter Anlagelösungen. Das Unternehmen unterliegt einem regulatorischen Rahmenwerk, das mit demjenigen FINMA-beaufsichtigter Banken vergleichbar ist. Leonteq agiert sowohl als Emittentin eigener Produkte als auch als Technologie- und Dienstleistungspartnerin für Finanzinstitute. Damit ermöglicht Leonteq Finanzinstituten die effiziente Emission, den Vertrieb und die Verwaltung strukturierter Anlagelösungen. Leonteq wurde 2007 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein Investment-Grade-Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit der höchsten ESG-Bewertung ausgezeichnet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

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