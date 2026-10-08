Mobimo Aktie 1110887 / CH0011108872
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 07:00:04
Medienmitteilung: Grundsteinlegung für 122 Wohnungen im Nordbau
|
Mobimo Holding AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
Medienmitteilung
Luzern/Aarau, 8. Oktober 2026 – Mobimo legt gemeinsam mit Behördenvertretern und den weiteren Projektpartnern feierlich den Grundstein für die letzte Ausbauetappe des Aeschbachquartiers in Aarau. Mit der Umnutzung des ehemaligen Rockwell-Produktionsgebäudes wird das Areal um einen weiteren urbanen Baustein ergänzt.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Über Mobimo:
Ende der Medienmitteilungen
2412130 08.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mobimo AG
|
07:00
|Medienmitteilung: Grundsteinlegung für 122 Wohnungen im Nordbau (EQS Group)
|
07:00
|Press release: Ground-breaking ceremony for 122 apartments in the Nordbau (EQS Group)
|
07.10.26
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mobimo von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.09.26
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: Hätte sich eine Mobimo-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet? (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mobimo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mobimo von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Mobimo AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.