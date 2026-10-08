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08.10.2026 07:00:04

Medienmitteilung: Grundsteinlegung für 122 Wohnungen im Nordbau

Mobimo
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Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
Medienmitteilung: Grundsteinlegung für 122 Wohnungen im Nordbau

08.10.2026 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

 
Grundsteinlegung für 122 Wohnungen im Nordbau
 

Luzern/Aarau, 8. Oktober 2026 – Mobimo legt gemeinsam mit Behördenvertretern und den weiteren Projektpartnern feierlich den Grundstein für die letzte Ausbauetappe des Aeschbachquartiers in Aarau. Mit der Umnutzung des ehemaligen Rockwell-Produktionsgebäudes wird das Areal um einen weiteren urbanen Baustein ergänzt.


Nach der vor Kurzem erfolgten Fertigstellung und dem Bezug des Hof- und Hallenhauses kann auch im angrenzenden Baubereich des Nordbaus ein Meilenstein gefeiert werden. Die Grundsteinlegung für den Um- und Erweiterungsbau fand in Anwesenheit von Vertretern der Stadt Aarau sowie zahlreichen weiteren Projektpartnern statt.


Nach den Plänen von Schneider & Schneider Architekten, Aarau, realisiert Mobimo insgesamt 122 Mietwohnungen in unterschiedlichen Grössen und Ausprägungen sowie eine ergänzende Gewerbenutzung im Erdgeschoss. Das Angebot reicht von kompakten Wohnungen für Einzelpersonen bis hin zu grösseren Wohnungen für Familien. Mit dieser Vielfalt soll ein Wohnraumangebot entstehen, das den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Generationen und Lebenssituationen gerecht wird und das bestehende Angebot im Aeschbachquartier optimal ergänzt.


Der Nordbau verbindet die industrielle Geschichte des Standorts mit zeitgemässem Wohnen. Teile des Bestands bleiben erhalten und werden in die neue Überbauung integriert. So werden nicht nur die Vergangenheit des Areals sichtbar bewahrt und neuer Wohnraum geschaffen, sondern es kann auch ein bedeutender Anteil an grauer Energie eingespart werden. Dieser nachhaltige Charakter wird sich auch im Betrieb fortsetzen. Der Nordbau wird nach dem Minergie-ECO-Standard realisiert. Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen sowie die Versorgung durch Fernwärme gewährleisten eine ressourcenschonende und zukunftsorientierte Energieversorgung. Ergänzt wird das Projekt durch naturnah gestaltete Aussenräume mit heimischen Pflanzenarten sowie neue Fuss- und Veloverbindungen.


Die Fertigstellung und der Bezug der Mietwohnungen sind für die zweite Hälfte 2028 vorgesehen. Die Vermietungsaktivitäten beginnen entsprechend Anfang 2028.

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Anthony Welbergen, Leiter Corporate Communication
medien@mobimo.ch
+41 44 397 11 86

 

Über Mobimo:
Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 4,3 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 180 Mitarbeitende.


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2412130  08.10.2026 CET/CEST

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