Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’142 0.0%  SPI 18’189 -0.2%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’933 0.1%  Euro 0.9231 0.0%  EStoxx50 5’958 0.2%  Gold 5’089 1.6%  Bitcoin 68’558 -0.1%  Dollar 0.7775 0.0%  Öl 65.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Ausblick: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: UnitedHealth legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Adecco-Aktie: Tochter Akkodis kauft in Deutschland zu
BCJ-Aktie: BC Jura kommt nicht an Rekordjahr heran
Siegfried-Aktie: Kauf neuer Produktionsstandorte in den USA und in Australien
Suche...
eToro entdecken

Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.01.2026 08:00:04

Medienmitteilung: Entwickelt für Präzision, gebaut für Langlebigkeit: Sensirion kündigt höchst langzeitstabilen CO2-Sensor an

Sensirion
57.40 CHF -3.20%
Kaufen Verkaufen

Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung: Entwickelt für Präzision, gebaut für Langlebigkeit: Sensirion kündigt höchst langzeitstabilen CO2-Sensor an

27.01.2026 / 08:00 CET/CEST

Medienmitteilung
27.01.2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Entwickelt für Präzision, gebaut für Langlebigkeit: Sensirion kündigt höchst langzeitstabilen CO2-Sensor an
Der SCD53 ermöglicht eine sorgenfreie CO2-Überwachung auch unter anspruchsvollen Bedingungen – dank exzellenter Stabilität, erstklassiger Genauigkeit und Robustheit. Sensirion freut sich, Ende 2026 seinen hochleistungsfähigen CO2-Sensor der nächsten Generation auf den Markt zu bringen.

Stäfa, Schweiz – Der SCD53 wurde entwickelt, um eine in der Gas-Sensorik immer relevanter werdende Herausforderung zu adressieren: Das langfristige Beibehalten einer sehr hohen Genauigkeit, ohne, dass Sensoren kostspielig manuell nachkalibriert oder regelmässig frischer Aussenluft ausgesetzt werden müssen. Viele der heute eingesetzten Sensoren verwenden erfolgreich einen automatischen Baseline-Kalibrierungsalgorithmus (z. B. „ABC“ oder „ASC“), um ihre Genauigkeit langfristig aufrechtzuerhalten. Dieser setzt voraus, dass der Sensor regelmässig Luft mit der atmosphärischen Baseline-Konzentration ausgesetzt wird. Diese Bedingung kann jedoch in einigen Anwendungsfällen nicht erfüllt werden, zum Beispiel bei bedarfsgesteuerten Lüftungssystemen (DCV) für dauerhaft bewohnte Räume, in gut abgedichteten und ausschliesslich mechanisch belüfteten Gebäuden oder in intelligenten Gewächshäusern.

Der SCD53 kombiniert fortschrittliche Lasertechnologie mit der umfangreichen Expertise von Sensirion in der photoakustischen NDIR-Sensorik, um eine ausgezeichnete Langzeitstabilität unabhängig von Frischluft-basierten Rekalibrierungsalgorithmen zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet der Sensor erstklassige Genauigkeit und Robustheit gegenüber Staub, Vibrationen sowie mechanischen Stössen. Die integrierte Feuchte- und Temperaturkompensation sowie die optionale Druckkorrektur ermöglichen zuverlässige Messwerte auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Dank On-Demand-Messmodus, kompakter Sensorgrösse und einem Reflow-lötbaren LGA-Gehäuse lässt sich der SCD53 einfach, flexibel und kostengünstig integrieren.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Produktseite.
Auf einen Blick – der CO2-Sensor SCD53:

  • Hohe Langzeitstabilität ohne ASC/ABC
  • Leistungsfähig bei verschiedensten Umgebungsbedingungen
  • Genauigkeit: ±(30 ppm + 3 % m.v.)
  • Kompakte Grösse und Reflow-lötbar
  • Marktstart: Q4/2026

 



Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Mit seinen Sensoren lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzise und zuverlässig messen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf www.sensirion.com.

 

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: SCD53_Illustration

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sensirion Holding AG
Laubisrütistrasse 50
8712 Stäfa
Schweiz
Telefon: +41 44 306 40 00
Fax: +41 44 306 49 06
Internet: www.sensirion.com
ISIN: CH0406705126
Valorennummer: A2JGBW
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2265912

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265912  27.01.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Sensirion Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?