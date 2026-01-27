Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
27.01.2026 08:00:04
Medienmitteilung: Entwickelt für Präzision, gebaut für Langlebigkeit: Sensirion kündigt höchst langzeitstabilen CO2-Sensor an
|
Sensirion Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Mit seinen Sensoren lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzise und zuverlässig messen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf www.sensirion.com.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: SCD53_Illustration
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sensirion Holding AG
|Laubisrütistrasse 50
|8712 Stäfa
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 306 40 00
|Fax:
|+41 44 306 49 06
|Internet:
|www.sensirion.com
|ISIN:
|CH0406705126
|Valorennummer:
|A2JGBW
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2265912
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2265912 27.01.2026 CET/CEST
