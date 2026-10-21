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21.10.2026 07:30:04

Medienmitteilung: DynamiQ MG2400-Serie: neue kompakte Gaschromatographen für die schnelle Bohrschlammgasanalyse

Sensirion
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Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung: DynamiQ MG2400-Serie: neue kompakte Gaschromatographen für die schnelle Bohrschlammgasanalyse

21.10.2026 / 07:30 CET/CEST

Medienmitteilung

Oktober 2026, Sensirion, 8712 Stäfa, Schweiz

DynamiQ MG2400-Serie: neue kompakte Gaschromatographen für die schnelle Bohrschlammgasanalyse

Qmicro von Sensirion kündigt die Markteinführung der DynamiQ MG2400 Serie an, einer neuen Familie von Mikro-Gaschromatographen, die speziell für die kontinuierliche Analyse von Gasen in Bohrschlamm entwickelt wurden. Der microGC wurde für anspruchsvolle Bohrumgebungen konzipiert und kombiniert eine schnelle Analyseleistung mit einer kleinen Grösse, was zuverlässige Messungen der Gaszusammensetzung direkt am Bohrloch ermöglicht.

Der Gaschromatograph bietet schnelle Kohlenwasserstoffanalysen von Methan bis zu C8-Kohlenwasserstoffen, liefert C1-C5-Ergebnisse in ungefähr 20 Sekunden sowie umfassende C1-C8-Zusammensetzungsdaten in 60 Sekunden, und unterstützt damit Anwendungen wie Formationsbewertung, Reservoircharakterisierung, Gasverhältnisberechnungen, Geosteering und Bohroptimierung

Die DynamiQ MG2400-Serie basiert auf der bewährten microGC-Technologie von Qmicro und bietet schnelle Analysezyklen bei gleichzeitiger Beibehaltung der mit der Gaschromatographie verbundenen analytischen Leistung. Die kompakte Bauweise reduziert den Platzbedarf für die Installation und erleichtert den Einsatz in mobilen Mudlogging-Anlagen, Offshore-Installationen und an abgelegenen Bohrplätzen.

Die DynamiQ MG2400-Serie ist sowohl in explosionsgefährdeten als auch in nicht explosionsgefährdeten Konfigurationen erhältlich und kann mit einer optionalen GC-Einheit für Helium- und Wasserstoffmessungen ausgestattet werden, was zusätzliche Erkenntnisse für spezielle Bohr- und Explorationsanwendungen bietet.

Dank der Kombination aus schneller C1-C8-Kohlenwasserstoffanalyse, kontinuierlichem On-Line-Betrieb, niedrigem Trägergasverbrauch und nahtloser Integration mit SCADA- und Steuerungssystemen ist die DynamiQ MG2400-Serie optimal für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Feldumgebungen ausgelegt. Austauschbare GC-Kartuschen reduzieren den Wartungsaufwand zusätzlich und maximieren die Systemverfügbarkeit, wodurch Betreiber und Serviceunternehmen während des Bohrbetriebs kontinuierlich auf kritische Gaszusammensetzungsdaten zugreifen können.

Erfahren Sie mehr über die DynamiQ MG2400-Serie: www.qmicro.com/products/gas-analyzers/dynamiq-x-mg2400
 

Qmicro von Sensirion

Qmicro bietet Hightechprodukte und -lösungen für die Online-Analyse der Gaszusammensetzung mit der microGC-Chip-Technologie (MEMS). Anwendungsbereiche sind die industrielle Prozesssteuerung und die Automatisierung. Die von Qmicros entwickelte microGC-Produktreihe für Gasanalysen „DynamiQ“ umfasst Online-Gasüberwachungseinheiten, die für ausgewählte Kunden in anwendungsspezifischen Konfigurationen und Mengen bereitgestellt werden. Zu diesen Kunden zählen normalerweise Systemintegratoren, OEM und spezialisierte Vertriebspartner. So werden die Instrumente jeweils für eine spezifische Anwendung konfiguriert und dann als Analysegeräte für eben diese Anwendung verkauft. Seit 2021 gehört Qmicro zu Sensirion.

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1’200 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. 

Mehr Informationen: www.qmicro.com

 

 

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Qmicro_DynamiQ_X_MG2400

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sensirion Holding AG
Laubisrütistrasse 50
8712 Stäfa
Schweiz
Telefon: +41 44 306 40 00
Fax: +41 44 306 49 06
Internet: www.sensirion.com
ISIN: CH0406705126
Valorennummer: A2JGBW
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2417342

 
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2417342  21.10.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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