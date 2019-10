Medicom acquiert Hedy Canada

L'acquisition par le chef de file mondial de la lutte contre les infections consolide le leadership du secteur au Canada

MONTRÉAL, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - AMD Medicom Inc. (« Medicom »), un chef de file mondial dans la fabrication et la distribution de solutions de prévention et de contrôle des infections pour l'industrie des soins de santé, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'entreprise de Hedy Canada Inc. (« Hedy »). Depuis près de 30 ans, Hedy est un chef de file et une entreprise respectée dans le domaine du contrôle des infections et des produits jetables dans l'industrie dentaire au Canada et aux États-Unis. Leur vaste gamme de produits comprend des gants d'examen, des masques de procédure, des digues dentaires, des sachets de stérilisation et des barrières.

« Notre nouvelle marque permet à Medicom d'élargir et de consolider sa position dans d'importants segments de produits à travers l'Amérique du Nord et accélère l'occasion d'étendre son portefeuille de produits dans le monde entier. Nous sommes ravis que Hedy renforce notre leadership dans le domaine des gants sur le marché dentaire canadien et accroît notre force dans d'autres segments de produits clés, » a déclaré Ronald Reuben, PDG de Medicom. « Nous continuerons à nous concentrer sur l'expansion de notre portefeuille de contrôle des infections afin de créer de la valeur par le biais d'une croissance organique et d'acquisitions. »



« Bien que l'acquisition de Hedy soit une excellente occasion pour Medicom de renforcer sa position de chef de file au Canada, particulièrement dans l'Ouest, elle nous offre également de nouvelles possibilités aux États-Unis. Le portefeuille de produits Hedy élargit notre propre gamme de produits dans plusieurs domaines, ce qui nous permettra de gagner des synergies de marché, tout en renforçant notre position de leader mondial dans les solutions de contrôle des infections, » déclare Ouriel Levy, vice-président exécutif, Commercial.

Medicom et Hedy Canada travailleront ensemble pour assurer une transition transparente pour les clients et les fournisseurs tout au long de l'intégration. Il n'y aura aucun changement immédiat aux procédures de commande ou de service pour ces derniers.

« Nous sommes heureux d'accueillir de nouveaux membres dans l'équipe Medicom et nous nous attendons à ce qu'ils jouent un rôle important dans le succès de l'intégration de Hedy. Nous sommes également heureux que les clients de Hedy aient l'occasion de faire partie du réseau de produits de solution Medicom, ce qui inclut des systèmes et des contrôles de la qualité solides, » ajoute Levy.

À propos d'AMD Medicom Inc. : Fondé en 1988, le groupe Medicom est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication et la distribution de produits préventifs à usage unique et de haute qualité pour le contrôle des infections dans les domaines médical, dentaire, industriel, vétérinaire, de laboratoire et de santé et beauté. Basée à Montréal, au Canada, l'entreprise est présente dans 50 pays, possède 8 usines de fabrication entièrement contrôlées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et vend dans plus de 95 pays. Medicom s'engage à rendre le monde plus sûr et plus sain en utilisant des matériaux soigneusement sélectionnés, une technologie de pointe et une innovation continue pour offrir une protection sur laquelle les professionnels de la santé peuvent compter. https://www.medicom.com/fr

À propos de Hedy Canada Inc. : Située à Etobicoke, Ontario, Hedy Canada est un chef de file dans le domaine de la prévention des infections et des produits jetables pour les marchés dentaire, médical, de laboratoire, vétérinaire, industriel et de détail. Le portefeuille de produits de Hedy comprend des gants en nitrile, latex et vinyle, des masques pour boucles d'oreilles, des digues dentaires en polyisoprène et des sachets de stérilisation, tous conçus pour offrir une protection de qualité aux clients. www.hedycanada.ca

