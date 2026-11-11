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11.11.2026 06:37:00
Medico Remedies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Medico Remedies präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0.29 INR gegenüber 0.310 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Medico Remedies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 739.7 Millionen INR im Vergleich zu 526.4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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