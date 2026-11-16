MediciNova präsentierte Quartalsergebnisse

MediciNova äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.060 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0.1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch