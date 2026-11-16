Medicamen Biotech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Medicamen Biotech hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.56 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 548.3 Millionen INR – ein Plus von 16.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Medicamen Biotech 471.7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch