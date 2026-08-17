Medicamen Biotech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Medicamen Biotech hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Medicamen Biotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.36 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.18 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 479.0 Millionen INR – ein Plus von 11.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Medicamen Biotech 430.5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch