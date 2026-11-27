Medicalgorithmics äusserte sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.24 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.410 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 11.0 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.2 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch