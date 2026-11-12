MEDICAL SYSTEM NETWORK gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MEDICAL SYSTEM NETWORK hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 6.25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MEDICAL SYSTEM NETWORK 12.79 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MEDICAL SYSTEM NETWORK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.74 Milliarden JPY im Vergleich zu 32.76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch