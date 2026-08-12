Medical Properties Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Medical Properties Trust präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 259.3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 240.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch