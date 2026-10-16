Medical Net Communications: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Medical Net Communications äusserte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Medical Net Communications vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4.67 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2.40 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.49 Prozent auf 1.55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Medical Net Communications 1.56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch