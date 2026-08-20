Medical Marijuana legte Quartalsergebnis vor

Medical Marijuana hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.69 Prozent auf 2.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch