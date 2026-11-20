Medical Marijuana hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21.33 Prozent auf 2.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch