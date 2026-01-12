|
12.01.2026 06:37:00
Medical Ikkou: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Medical Ikkou präsentierte am 09.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 74.34 JPY gegenüber 77.03 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 13.93 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
